”طالبان” تتهم الولايات المتحدة بانتهاك أجواء أفغانستان 

اعتبرت حركة "طالبان" تحليق الطائرات المسيرة الأمريكية في أجواء أفغانستان، انتهاكا لسيادة البلاد. ونشر المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد على "تويتر" يوم الثلاثاء بيانا اتهم فيه الولايات المتحدة بانتهاك سيادة "إمارة أفغانستان الإسلامية".

وأضاف المتحدث: "ندعو جميع الدول وخاصة الولايات المتحدة للعمل وفق التعهدات المتبادلة... بهدف تجنب أي عواقب سلبية". يذكر أن "طالبان" أعلنت في سبتمبر الجاري عن تشكيل "حكومة مؤقتة" في أفغانستان، بعد أيام من انسحاب القوات الأمريكية وحلفاء واشنطن من البلاد في أعقاب العملية العسكرية التي استمرت 20 سنة.

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