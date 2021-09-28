لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 موقع التنسيق الإلكتروني tansik.egypt.gov.eg

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، نتابع معكم نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، والتي ستظهر خلال الأيام القليلة القادمة، حيث زاد البحث في الفترة الأخيرة في جميع أنحاء المحافظات بجمهورية مصر العربية من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن لينك وموعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2021، والتي سنتابع معكم الرابط الخاص بموقع التنسيق الالكتروني وكيفية استخراج نتيجة التنسيق وبطاقة الترشيح الخاصة بالطالب أو الطالبة، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

تنسيق المرحلة الثالثة 2021

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة في منتصف الشهر الجاري سبتمبر 2021 وهذا لإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات في تسجيل رغباتهم.

حيث كان من المقرر بالأساس أن تنسيق المرحلة الثالثة سيتم غلقه في نهاية يوم الاثنين 20 سبتمبر 2021، ولكن قد تم مد فترة تسجيل الرغبات الخاصة بالطلاب والطالبات، وهذا بعد تأخر ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021 بعد يوم 20 سبتمبر.

ولكن تم تقديم مدة التقديم لتسجيل الرغبات للطلاب بتنسيق المعاهد والجامعات المرحلة الثالثة للعام الدراسي الجديد 2021/2022، وهذا حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر 2021، لإتاحة الفرصة لطلاب الدور الثاني والطلاب المتأخرين وطلاب شهادات المعادلة لتسجيل رغباتهم في الموقع.

وقد كان الحد الأدنى للدخول في هذه المرحلة لمختلف الطلاب مجموع 50% أي 205 درجة من 410 كحد أدنى.

موعد نتيجة التنسيق

أما بالنسبة لموعد ظهور نتيجة التنسيق للمرحلة الثالثة، فإننا قد تعودنا أن نتيجة التنسيق تظهر بعد غلق باب التسجيل ب72 ساعة أي ثلاثة أيام، أي ان النتيجة ستظهر يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر 2021، وسنتابع معكم كيفية استخراج النتيجة في الأسطر القليلة القادمة، نتمنى لكم التوفيق.

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

ويمكن للطلاب معرفة النتيجة واستخراج بطاقة الترشيح للكلية أو المعهد الذي تم ترشيحكم إليه، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية، فتابعوا أعزائنا المتابعين: