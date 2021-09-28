رابط دخول منصة مدرستي من الجوال لمتابعه العام الدراسي الجديد 2021/2022

رابط دخول منصة مدرستي من الجوال كان انتشار فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية سبب هام في غلق المدارس منع التدريس بها خوفا من تفشي الفيروس بين الطلاب والطالبات وصعوبة السيطرة عليه فكان الحل هو توفير تدريس أون لاين ليساعد الطلاب والطالبات من ممارسة حياتهم الطبيعية وتوفير عام دراسي سعيد واجتياز العام مع فهم المنهج، وتم توفير منصة مدرستي التي ساعدت بدورها في توفير فرصة ذهبية لفهم المنهج بالكامل من خلال باقة من أفضل المعلمين والمعلمات الذين كانوا يعملون بكل جد واجتهاد.

هي منصة الكترونية تحاكي ما يحصل في المدارس المختلفة، يقوم الطالب بالدخول للمنصة في موعد المدرسة الصباحي حيث أنه يجب التسجيل في وقتت مبكر لأثبات الحضور، بيتم القيام بعمل طابور الصباح أون لاين وقول النشيد الوطني ومن ثم القيام ببعض التمارين الرياضية المختلفة، ثم يتم تسجيل الدخول للفصل الدراسي الخاص بكم وتسجيل الغياب والحضور، حيث أنه يتم أخذ الغياب ومعاقبة من لا يحضر بالطبع، يتم توزيع الدراجات على الحضور والغياب والقيام بالمهام التي يحددها المعلمين للطلاب.

هناك من لا يمتلك لاب توب أو يكون في مكان ما ولا يمتلك سوى الجوال، يمكنك بكل بساطة الدخول على الانترنت وكتابة منصة مدرستي، سوف يظهر أمامك المنصة قم بالضغط عليها وكتابة اسم المستخدم ورقمك السري وقم بتسجيل دخولك، https://schools.madrasati.sa/ يمكنك القيام بالحضور ومن ثم سماع الشرح وفهمه والمناقشة مع المعلمين أون لاين وفي حالة عدم فهم أي شيء يمكنك التواصل مع المعلم وسؤاله.

في ظل التعليم القديم بالمدارس لم يكن هناك تفاعل جيد فلم يكون هناك تواصل جيد بين الطالب والمدرس لضيق الوقت في الحصص اليومية في المدرسة، ولكن مع منصة مدرستي الأمر مختلف يتم التواصل مع المدرس والطلاب وجها لوجه مع القيام بشرح المعلومة عدة مرات وفهمها، وفي حالة عدم الفهم هناك تواصل مباشر مع المعلم وسؤاله عن أي شيء لا تفهمه ولذلك قامت منصة مدرستي بإزالة الحاجز النفسي الذي كان يفصل بين المدرس والطالب ولكن مع منصة مدرستي الأمر اختلف بشكل تام وأصبح يتم التواصل بدون خوف.