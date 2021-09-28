أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور ناصر العولقي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور ناصر العولقيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة وزير الزراعة الأسبق الدكتور ناصر عبدالله العولقي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، بعد حياة زاخرة بالعطاء الأكاديمي والوطني.

وأشاد الشيخ صادق، بمناقب ومسيرة الفقيد العولقي الفكرية والعملية والعلمية والارتقاء بالعمل الأكاديمي في مجالي التدريس والبحث العلمي، وكذا تطوير العلاقة بين جامعة صنعاء والجامعات الإقليمية والعالمية، فضلاً عمّا أنجزه من إصلاحات حيوية أثناء قيادته وزارة الزراعة.

واشار أبوراس إلى أن الفقيد يُعد من مؤسسي المؤتمر الشعبي العام المخلصين، وصاحب إسهامات فاعلة على المسار الوطني والتنظيمي، معتبراً رحيله خسارة كبيرة للوطن بصورة عامة والمؤتمر بصورة خاصة.

وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي وعظيم المواساة لنجلي الفقيد عمار وعمر ناصر عبدالله العولقي وكافة آل العولقي في هذا المصاب.. مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وأقاربه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".