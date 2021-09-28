الشاحنات تتحرك.. بريطانيا تفوض الجيش للتدخل بأزمة الوقود

كشف مصدر عسكري بريطاني أن عناصر القوات البريطانية سيبدأون قيادة شاحنات الوقود إلى المحطات في وقت لاحق هذا الأسبوع، في قرار لحل أزمة الوقود في بريطانيا.

ووفقا لسكاي نيوز، قال مصدر دفاعي رفيع المستوى إن حوالي 150 سائقا عسكريا، سيقومون بنقل الوقود في جميع أنحاء البلاد، بعد أن وافقت وزارة الدفاع على طلب رسمي للمساعدة.

تأتي هذه الخطوة لتعبئة الجيش بعد نقص واسع في عدد سائقي الشاحنات، مما أدى إلى مواجهة تجار التجزئة والمطاعم مشكلات توريد خطيرة في الأشهر القليلة الماضية، وعدم وصول مخزونات وفيرة من الوقود إلى محطات الوقود حول بريطانيا.

ووفقا لسكاي نيوز، فأن جميع السائقين العسكريين مؤهلين لشاحنات النقل الثقيل، ولكنهم قد يحتاجون إلى ما يصل إلى 3 أيام من التدريب الإضافي ليكونوا قادرين على تعلم كيفية توفير الوقود لمحطات الوقود.

وتلقت وزارة الدفاع طلب المساعدة من هيئة إدارة الأعمال البريطانية داخل الوزارة، المعروفة باسم المساعدة العسكرية للسلطات المدني، يوم الاثنين، وتمت الموافقة عليه يوم الثلاثاء.

وقد تم بالفعل وضع القوات في حالة استعداد أعلى نظرا لأزمة الوقود، وسيتم حشدهم بموجب خطة طوارئ طويلة الأمد لنقص الوقود، سميت بـ"عملية إسكالين".

وأدى تحذير من نقص إمدادات الوقود في نهاية الأسبوع الماضي إلى عمليات شراء مذعورة مع وقوف طوابير طويلة من السيارات لساعات وإلى نفاد الوقود من المحطات في مدن في جميع أنحاء بريطانيا.

وكانت الحكومة قد أعلنت بالفعل خططا لإصدار تأشيرات مؤقتة لخمسة آلاف سائق شاحنة أجنبي وتعليق قوانين المنافسة وتشجيع السائقين السابقين على العودة للعمل كجزء من تدابير لمواجهة نقص السائقين.