سر الرقم الذي يجب على السياح الاحتفاظ به خلال زيارتهم لمصر

خدمات جديدة ومتطورة تسعى السلطات المصرية لتقديمها للسائحين لتحفيزهم على زيارة مصر، حيث أطلقت وزارة السياحة والآثار خدمة إلكترونية حديثة لخدمة السائحين عبر الرسائل النصية على هواتفهم المحمولة فور وصولهم أرض مصر.

وأوضح الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار المصري للتحول الرقمي، أن هذه الخدمة تعمل عن طريق شركات المحمول العاملة في مصر، حيث تقوم بإرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول للسائح عند وصوله إلى المطارات المصرية للترحيب به وتعريفه برقم الخط الساخن الخاص بوزارة السياحة و الآثار (19654)، والذي يتعامل بعدة لغات وعلى مدار 12 ساعة للرد على استفساراته أو الاستماع لمقترحاته أو شكواه، كما تتضمن الرسالة أيضا أرقام الطوارئ الخاصة بالشرطة و الإسعاف.

وعن الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار، قالت الدكتورة سها بهجت المتحدث باسم الوزارة إن هذا الخط يعتبر الدليل الشامل للسياح والزوار للمناطق السياحية والأثرية المصرية.

وأضافت في تصريحات لموقع "دوت الخليج" أن هذا الخط تم إطلاقه منذ بداية جائحة كورونا في العالم قبل قرابة عامين، وأن الخدمة متاحة باللغات العربية والإنجليزية والروسية والأوكرانية وقريبا ستتم إضافة لغات أخرى تباعا.

وأشارت إلى أن العاملين في غرفة اتصالات وزارة السياحة يتلقون المكالمات على هذا الخط طوال فترة العمل اليومية وحتى بعد ساعات العمل الرسمية يتم تحول المكالمات لمختصين يتابعون استفسارات وشكاوى السائحين، وأن هناك لجنة تتباع الشكاوى والاتصالات وترد عليها فورا أو تحيلها على الجهة المختصة وتأتي بالرد وتقدمه للسائح أو الزائر سواء كان أجنبيا أو مصريا.

وأوضحت بهجت أن جميع الفنادق المنشآت السياحية في مصر ملزمة بتعليق لافتة بالخط الساخن لوزارة السياحة لإعلام السائحين والزوار به، وأن هناك جهة تتابع تقديم الخدمات اللائقة لهم وتستقبل أية شكاوى بشأنها.

وقالت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار إن تفعيل خدمة الرقم الساخن يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشروع التحول الرقمي الذي جاء انطلاقًا من استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية.

وأشارت إلى أن الهدف بناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والآثار، والارتقاء بأداء العمل بالوزارة وبالخدمات الرقمية المقدمة للسائحين وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتقديم الخدمات السياحية للزائرين والسائحين.