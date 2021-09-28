المغرب: لجنة كورونا توصى بضرورة تخفيف الإجراءات الاحترازية

وذكرت مصادر من اللجنة أنه تم إصدار توصيات بضرورة تخفيف الإجراءات الاحترازية، خاصة أن المؤشرات الوبائية جميعها فى تراجع.
وأشارت المصادر إلى أنه فيما يرتبط بتلقيح الأطفال أقل من 12 سنة، فإن اللجنة اتفقت على أنه ليس من الممكن اتخاذ قرار فى الوقت الحالى نظرا "لعدم توفر بيانات علمية كافية حول تلقيح هذه الفئة".
وأضافت أن اللجنة أوصت بضرورة اعتماد جرعة ثالثة خاصة للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 سنة، ومن يعانون من أمراض مزمنة والمشتغلين بالصفوف الأمامية الذين مرت ستة أشهر على جرعتهم الثانية.
وأكد أعضاء اللجنة أن رأيهم يظل استشاريا فقط وأن اتخاذ الخطوات الإجرائية يبقى مرهونا بتحركات اللجنة الوزارية وأعضاء الحكومة، مؤكدين أنه تم إعداد تقرير بما توصلوا إليه ليتم رفعها للسلطات المعنية.
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