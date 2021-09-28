لبنان.. عون يدعو لانعقاد المجلس الأعلى للدفاع غدا قبل جلسة لمجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - وأكدت رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع سينظر فى إمكانية تمديد إعلان التعبئة العامة التى تنتهى بعد غد الخميس، ومن المقرر أن يلى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع جلسة مجلس الوزراء فى الساعة الرابعة.
ويضم المجلس الأعلى للدفاع فى عضويته رئيس الحكومة وعددا من الوزراء وقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، ويترأسه رئيس الجمهورية.
ويتولى المجلس وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد على نحو ما يقرره مجلس الوزراء، وتوزيع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية فى الدولة، ويرتبط انعقاد جلسات المجلس فى العادة بحالات الاضطرابات والخطر التى تتعرض لها البلاد.
وتعد جلسة المجلس الأعلى للدفاع غدا هى الأولى بحضور رئيس الوزراء نجيب ميقاتى، كما يعد اجتماع مجلس الوزراء هو الأول بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب الأسبوع الماضى.
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