الجزائر.. تعديل توقيت الحجر المنزلى من 11 مساء إلى 5 صباحا فى 23 ولاية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء الجزائرية، فى بيان لها اليوم، أنه من المقرر أن تستغرق هذه التدابير الجديدة 21 يوما.

وأضاف البيان أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون وبالتنسيق مع اللجنة العلمية لمتابعة كورونا، قرر رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمان تطبيق إجراء الحجر الجزئى المنزلى من الساعة 11 ليلا بتوقيت الجزائر (العاشرة بتوقيت مصر) إلى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالى على 23 ولاية.

وتابع البيان أن هذا التعديل لا يخص 35 ولاية أخرى، مع إعطاء الحق للولاة (المحافظون)، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التى يقتضيها الوضع الصحى لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئى أو كلى يستهدف بلدية، أو مكانا، أو حيا أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى.

وأضافت الحكومة الجزائرية أنه فيما يخص الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، تمدد الإجراءات المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، والمتعلقة بتعزيز جهاز الرقابة من طرف المصالح المختصة بغرض التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية، وتطبيق العقوبات المقررة بموجب التنظيم المعمول به ضد المخالفين.

أما فى مجال التجمعات العامة، وبحسب البيان، يمدد، عبر كامل الأراضى الجزائرية، إجراء منع كل أنواع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية، ولاسيما حفلات الزواج وغيرها من الأحداث، فضلا عن تمديد الإجراء المتعلق بالسحب النهائى لرخصة ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التى تنتهك المنع المعمول به.

وفى ذات السياق، ذكرت الحكومة الجزائرية أهمية تلقيح المواطنين كأفضل وسيلة للوقاية وعامل أساسى يساهم فى استئناف النشاطات الاقتصادية والإجتماعية والعودة بها إلى مسارها الطبيعى، داعية المواطنين غير الملقحين إلى دعم المجهود الوطنى للتلقيح من خلال المشاركة بكثافة فى حملة التطعيم الكبرى التى تتواصل بهدف حمايتهم من آثار هذه الجائحة العالمية.

وحذرت الحكومة بأن انخفاض حالات العدوى المسجلة فى الأيام الماضية، لا يدعو للتهاون بالإجراءات الاحترازية واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من العدوى.