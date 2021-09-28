صفقة عسكرية استراتيجية بين فرنسا واليونان

صفقة عسكرية استراتيجية بين فرنسا واليونانأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا واليونان وقعتا اتفاقية شراكة استراتيجية.. مشيرا إلى أن اليونان ستحصل بموجبها على 3 فرقاطات جديدة من فرنسا ومقاتلات رافال.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قوله: إن هذا "الاتفاق سيعزز سيادة البلدين"، حيث وقعت اليونان اتفاقا مع فرنسا لشراء 3 فرقاطات جديدة مع خيار شراء فرقاطة رابعة.

وكان قد كشف ميتسوتاكيس في وقت سابق أن بلاده تجري محادثات مع فرنسا لتعزيز تحالفهما الدفاعي.