صفقة عسكرية استراتيجية بين فرنسا واليونان
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا واليونان وقعتا اتفاقية شراكة استراتيجية.. مشيرا إلى أن اليونان ستحصل بموجبها على 3 فرقاطات جديدة من فرنسا ومقاتلات رافال.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قوله: إن هذا "الاتفاق سيعزز سيادة البلدين"، حيث وقعت اليونان اتفاقا مع فرنسا لشراء 3 فرقاطات جديدة مع خيار شراء فرقاطة رابعة.
وكان قد كشف ميتسوتاكيس في وقت سابق أن بلاده تجري محادثات مع فرنسا لتعزيز تحالفهما الدفاعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صفقة عسكرية استراتيجية بين فرنسا واليونان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.