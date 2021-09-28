"سقوط تاريخي" لريال مدريد على أرضه أمام "فريق مغمور"

سقط ريال مدريد الإسباني، المتوج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا 13 مرة، على أرضه أمام شيريف تيراسبول المولدوفي المتواضع بنتيجة 1-2، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، الثلاثاء.

وحقق بطل مولدافيا إنجازاً تاريخياً بفرض نفسه في العاصمة مدريد، بعدما كان افتتح التسجيل عبر الأوزبكستاني المعار من ليجيا فرصوفيا البولندي ياسوربيك ياخشيبويف (25)، قبل أن يقتنص هدف الفوز في الوقت القاتل بفضل اللوكسمبورغي سيباستيان ثيل (90).

وكان المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة قد أدرك التعادل للريال من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

وسيطر ريال مدريد على اللعب في الشوطين، لكنه احتاج إلى ركلة جزاء لإدراك التعادل، بعد ارتكاب خطأ ضد فينيسيوس جونيور، والعودة إلى حكم الفيديو المساعد، وبعد فترة قصيرة من مراجعة وإلغاء ركلة جزاء أخرى.

ويتصدر شريف المجموعة الرابعة بست نقاط من مباراتين، بينما يملك ريال مدريد ثلاث نقاط.