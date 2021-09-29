ميسي يسجل أول هدف مع سان جرمان ويقوده للفوز على مان سيتي

افتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رصيده من الأهداف مع فريقه الجديد باريس سان جرمان الفرنسي، وذلك أمام مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وجاء هدف ميسي إثر تمريرة خلفية من المهاجم كيليان مبابي في الدقيقة 74 فسددها "البرغوث" الصغير في الزاوية العليا، ليمنح فريقه التقدم 2-صفر، بعدما كان إدريسا غي افتتح التسجيل في الدقيقة السابعة.

ورفع باريس سان جرمان رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، متساوياً مع كلوب بروج البلجيكي، الذي فاز على لايبزيغ الألماني 2-1 الثلاثاء أيضاً، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بثلاث نقاط.

وانتظر ميسي مباراته الرابعة ليسجل هدفه الأوّل بعد إنضمامه إلى النادي الباريسي قادماً من برشلونة الإسباني الشهر الماضي في انتقال هزّ كرة القدم العالمية.

وأحرز ميسي هدفه الـ121 في المسابقة القارية الأم في 151 مباراة.

وحقق ميسي "هاتريك" 8 مرات، و"سوبر هاتريك" مرة واحدة أمام آرسنال الإنجليزي، بينما سجّل خماسية في مرمى باير ليفركوزن الألماني.

ويعتبر ميسي، إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، اللاعبَين الوحيدَين اللذين سجلا في 17 نسخة متتالية من دوري الأبطال.