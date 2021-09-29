أبطال أوروبا.. ليفربول يصعق بورتو بخماسية ويتصدر مجموعته

سجل محمد صلاح هدفين ليقود ليفربول للفوز 5-1 على بورتو، المبتلى بالإصابات، ويتصدر المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء.
وبدا أن المواجهة ستكون محفوفة بالمخاطر من الناحية النظرية، لكن ليفربول فرض سيطرته واستغل أخطاء ديوجو كوستا، حارس بورتو.
وتعرض بورتو لضربة قبل البداية عندما أصيب المدافع والقائد بيبي خلال فترة الإحماء، ومني بانتكاسة أخرى بخروج لاعب الوسط أوتافيو بعد مرور 13 دقيقة بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.
واستغل ليفربول الموقف وتابع صلاح كرة مرتدة من الحارس كوستا وسجل الهدف الأول في الدقيقة 17، ثم أضاف ساديو ماني الهدف الثاني من مدى قريب قبل الاستراحة.
وجعل صلاح النتيجة 3-صفر بعد مرور ساعة من اللعب بإنهاء رائع للهجمة، قبل أن يقلص مهدي طارمي الفارق لأصحاب الأرض.
وأنهى ليفربول أي أمل في انتفاضة لبورتو، حيث أخطأ الحارس كوستا وتقدم عن مرماه، لينجح البديل روبرتو فيرمينو في إضافة الهدف الرابع.
واكتملت معاناة بورتو عندما سجل فيرمينو الهدف الخامس في الدقيقة 81.
ويتصدر ليفربول المجموعة بست نقاط من مباراتين، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني وله أربع نقاط.
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