كندا.. ترودو يعلن تشكيل الحكومة الجديدة الشهر المقبل

جدة - نرمين السيد - وأضاف "ترودو" خلال مؤتمر صحفى له اليوم الثلاثاء، أنه طلب من خريتسيا فريلاند استمرار أداء مهام نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية، وهى وافقت على ذلك.

وتعهد "ترودو" بالحفاظ على التمثيل المتساوى للنساء فى حكومته الجديدة، وذلك بعد أن خسرت 3 وزيرات مناصبهن.

وأشار إلى أن أولوية حكومته ستكون إلزام الموظفين الفدراليين بالتطعيم ضد فيروس كورونا فى الوقت الذى تواجه فيه البلاد الموجة الرابعة من الوباء لافتًا إلى أنه سيعلن عن ذلك خلال الأيام القادمة.

وأكد أيضا أن المشرعين سيعودون إلى مجلس العموم قبل انتهاء الخريف، دون أن يحدد أى موعد لذلك.

يذكر أن الليبراليين فازوا بـ159 مقعدًا فى البرلمان فى الانتخابات التى جرت فى 20 سبتمبر الجارى، فيما حصل المحافظون على 119 مقعدًا، والديمقراطيون الجدد على 25، وتكتل كيبيك على 33 مقعدا.