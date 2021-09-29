الآن Link منصة مدرستي التعليمية بعد التحديث الجديد 2021 وطريقة دخول الطالب

Link منصة مدرستي من أكثر الكلمات التي يزداد البحث عنها في الوقت الحالي في المملكة العربية السعودية، وهذا بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 1443، حيث أعلنت وزارة التعليم عن خطتها للعام الدراسي الجديد وأكدت استكمال الدراسة من خلال منصة مدرستي للطلاب في مراحل التعليم المتوسط والثانوي، والتي ستسهل على الطلاب إمكانية التعليم عن بعد والاستفادة من شرح الدروس المقررة عليهم، وتعتبر منصة مدرستي هي المنصة العربية الوحيدة التي حققت نجاحاً كبيراً على مدار السنوات الماضية، وتم اختيارها من ضمن أهم سبعة منصات بالعالم، ونستعرض عليكم الآن في هذا المقال رابط منصة مدرستي التعليمية بعد التحديث الجديد 1443.

لينك منصة مدرستي التعليمية

يحرص الطلاب والطلبات في مراحل التعليم الثانوي والمتوسط في المملكة حالياً عن رابط منصة مدرستي، والتي تم تفعيلها مؤخراً مع بداية العام الدراسي الجديد 1443، والتي قامت وزارة التربية والتعليم السعودي بتحديث المنصة وإطلاق نسخة جديدة منها والعمل باستمرار على تحديثها، وهذا بعد أن تم 500 مليون اختبار على المنصة في العام الماضي، ولذلك أصبحت هي من أكثر ما يتم الاعتماد عليها من الطلاب والمعلمين والتواصل فيما بينهما من خلالها.

طريقة دخول طالب جديد عبر منصة مدرستي 1443

نظراً لتساؤلات الطلاب في مراحل التعليم متوسط وثانوي عن رابط منصة مدرستي التعليمية، للاستفادة من الأدوات والمعدات التي توفرها المنصة للطلاب، ومتابعة شرح المناهج المقررة على الطلاب، إليكم طريقة دخول منصة مدرستي 1443:

الدخول على رابط موقع منصة مدرستي.

الضغط على خانة العودة إلى المدارس.

اختيار كلمة تسجيل جديد.

كتابة البيانات الخاصة بالطالب “رقم الهوية أو رقم الإقامة، رقم الجوال”.

كتابة رقم الكود على الموقع بعد حصولها عبر رسالة نصية على الهاتف الجوال.

الضغط على كلمة دخول، وبذلك يدخل الطالب على المنصة واختيار الخدمة التي يحتاج لها.

خطوات استرجاع حسب منصة مدرستي

يتم الدخول من قبل الطالب عبر تطبيق توكلنا من على الهاتف، واختيار كلمة الخدمات، وبعجها اختيار خانة خدمات التعليم وبعدها الضغط على أيقونة بيانات منصة مدرستي، وستظهر البيانات المطلوبة من اسم المستخدم وكلمة المرور وغيرها.