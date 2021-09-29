الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة أو رقم الجواز 1443، فالاستعلام عن وافد من الاستعلامات اليومية للكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وتوفر منصة أبشر خدمة الاستعلام عن الموظفين الوافدين من خلال موقعها الإلكتروني لجميع المستخدمين للموقع، حيث تحرص الإدارة العامة للجوازات علي تقنين الخدمات الخاصة بالمواطنين إلكترونياً من أجل سرعة الحصول علي الخدمة وتوفير مجهود كبير لجميع الأفراد، كما يمكن الاستعلام عن وافد من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي يوفر نفس الخدمة مجاناً عبر موقعه الإلكتروني، ومن خلال خطوات بسيطة سنوضح لكم الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة أو رقم الجواز.

الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة

يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن التفاصيل والحالة الوظيفية لموظف وافد يقيم داخل المملكة العربية السعودية، من خلال تنفيذ الخطوات الآتية:

يجب الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ثم يجب تسجيل جميع البيانات المطلوبة للدخول.

بعد ذلك يتوجب الذهاب إلى القسم الذي يضم الخدمات الإلكترونية ثم اختيار “الاستعلام عن وافد”.

ثم سيطلب الموقع من الشخص أن يقوم بملء بعض البيانات وهي الرقم الخاص بالإقامة بالإضافة إلى توضيح جنسية الوافد.

ثم بعد ذلك يجب أن يتم إدراج الرمز مرئي الموجود في صورة في المكان المحدد له.

الضغط علي بحث.

يتم الانتظار قليلاً حتي تظهر جميع بيانات التي تخص الوافد حيث سيتم عرض اسم الوافد رباعي والرقم الخاص بالإقامة وموعد انتهاء صلاحية الإقامة، والمنشأة التي يعمل بها.

كيف استعلم عن وافد برقم الجواز؟

يمكن الاستعلام عن تفاصيل موظف وافد يعمل بأي جهة عمل داخل المملكة، ويتم ذلك إلكترونياً بدون الذهاب الي مقرات عمل الوزارة، ويتم الاستعلام بالخطوات الآتية: