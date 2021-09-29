الخارجية الروسية تتحدث عن عدوان إعلامى غير مسبوق

جدة - نرمين السيد - وأكدت الخارجية الروسية فى بيان، بحسب "سبوتنيك" أن ذلك حدث بتواطئ واضح، بل بإصرار من الجانب الألمانى".
ولفت الخارجية الروسية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ضد وسائل الإعلام الألمانية فى روسيا، ردا على حذف قنوات "آر تى" الألمانية على اليوتيوب.
وشددت الخارجية الروسية، على أن الحادث يتناسب تماما مع منطق الحرب الإعلامية ضد روسيا، منوهة إلى أن وسائل الإعلام الألمانية تلك تم إدانتها مرارا بالتدخل فى الشؤون الداخلية لبلادنا".
كانت منصة يوتيوب التابعة لشركة "ألفابت" حذفت قنوات أر.تى الروسية الناطقة بالألمانية، حيث زعمت أنها انتهكت سياسة المعلومات المضللة الخاصة بكوفيد-19.
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