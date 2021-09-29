السعودية: على المجتمع الدولى تحمل مسؤولياته تجاه انتهاكات إيران

جدة - نرمين السيد - دعت المملكة العربية السعودية، المجتمع الدولى، إلى تحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات المستمرة التى ترتكبها إيران، بشأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاتفاق النووى".





ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان فى كلمته خلال ‏الاجتماع رفيع المستوى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة: "على المجتمع الدولى تحمل مسؤولياته تجاه اختراقات وتجاوزات إيران المستمرة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاتفاق النووى، ‏وتصعيدها لأنشطتها النووية بالإضافة إلى أنشطة البحث والتطوير التى تتعارض مع ما تعلنه إيران ذاتها من سلمية ‏برنامجها النووى".

وأضاف: "السعودية تدعم الجهود الدولية لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووى على المدى القريب ‏والبعيد، وبمنعها أيضا من القدرة على تحويل الاستخدام السلمى للطاقة النووية للاستخدام العسكرى".

وتابع أن "السياسة الخارجية للمملكة تستند على أسس ومبادئ مستقرة وواضحة تقوم ‏على تفاعل المملكة مع المجتمع الدولى من خلال التزامها بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ‏التى تحدد إطارا للسلوك العام للدولة والمجتمعات المتحضرة".

وأوضح فيصل بن فرحان أنه "نظرا لخطورة استخدام ‏الأسلحة المحرمة دوليا وأثر امتلاكها الفتاك والمهلك للإنسان والبيئة، فقد أعلنت المملكة انضمامها إلى إعلان ‏فيينا للآثار الإنسانية للأسلحة النووية وأسهمت فى إنشاء مركز متخصص فى الأمن النووى فى سايبرسدورف (فيينا) ‏ليكون مكملا لمنظومة قدرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".