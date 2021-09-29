كورونا فى الجزائر .. 166 إصابة جديدة و10 حالات وفاة

جدة - نرمين السيد - وأصدرت وزارة الصحة الجزائرية بيانا، الاثنين، قالت فيه إن إجمالى الإصابات بـ كورونا فى البلاد بلغ 202 ألف و449 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى خمسة آلاف و758 حالة منذ بدء تفشى الجائحة.
وفادت الوزارة بتماثل 131 مريضًا للشفاء من فيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 138 ألفًا و632 شخصًا.
وأضاف بيان الوزارة أن 21 ولاية من أصل 58 لم تسجل أى حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 22 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات، و5 ولايات أخرى سجلت عشر حالات فما فوق.
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