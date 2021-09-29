بالأرقام.. إجراءات بايدن تقفز بعدد متلقي لقاح كورونا بأميركا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الثلاثاء، إن الإجراءات التي اتخذها الرئيس جو بايدن لمواجهة جائحة كورونا كانت سببا في ارتفاع نسبة الحاصلين على اللقاح.
وأضافت ساكي أن هذه القرارات ستحافظ على سلامة صحة العاملين في كافة المجالات، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الحاصلين على جرعة واحدة من اللقاح من 76 بالمئة إلى 94 بالمئة في وزارة الدفاع.
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن عدد الحاصلين على اللقاح في شركة يونايتد للطيران ارتفع من 59 بالمئة إلى 98 بالمئة خلال شهرين.
وأكدت ساكي أن نسبة التطعيم فاقت 95 بالمئة في عدد من الجامعات الأميركية.
وأشارت إلى أن معظم الشارع الأميركي يدعم الإجراءات والتدابير التي اتخذها البيت الأبيض لمواجهة وباء كورونا.
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