الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين بمحيط باب العامود فى القدس

جدة - نرمين السيد - وأفاد شهود عيان لوسائل إعلام فلسطينية، باعتداء قوات الاحتلال على عدد من الشبان بالضرب خلال وجودهم فى محيط باب العامود ودققت فى هوياتهم، قبل أن تعتقل 3 منهم.

وكان قد أصيب، فى وقت سابق أمس، شابان فلسطينيان بنيرات قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال مواجهات فى محافظة جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ووحدة المستعربين اقتحمت منطقة جبل الزكارنة فى بلدة قباطية وأدى ذلك إلى تصدى شباب البلدة لهم لتندلع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحى والمطاطى وقنابل الغاز.