موعد عودة المدارس بعد الإعلان الاخير لوزير التربية والتعليم

موعد عودة المدارس تم إعلان العودة للمدارس وفق خطة زمنية محددة من قبل وزارة التربية والتعليم، لمعرفة ولي الأمر والطالب بالموعد التي تم تحديده، لرجوع المدرسة مرة أخرى، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بعودة المدارس مع الاحترازات الأمنية لفيروس كورونا داخل المدارس، وقد تم مناقشة الأمر من خلال اجتماع عن طريق فيديو كونفرانس، وقد أعلنت أن المدارس في 2021 تعود إلى حالتها الطبيعية مع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطلاب من فيروس كورونا.

موعد عودة المدارس في السعودية

فقد أعلنت المملكة العربية السعودية عودة المدارس ابتداءً من 30 أكتوبر المقبل، مع التوفير للطلاب ذوي الأمراض المزمنة التعليم عن بُعد، لحمايتهم من فيروس كورونا، كما أوضحت كل الإجراءات التي تتخذها لحماية الطلاب بالمدارس من فيروس كورونا أيضاً.

موعد رجوع المدارس في مصر

تصريح هام لوزير التربية والتعليم، لم يجاوب الوزير على سؤال متى عودة المدارس، ولكن بعد انعقاد الإجتماع، فقد تبين لأولياء الأمور أن عودة المدارس ستكون يوم 9 أكتوبر 2021 للطلاب، وانتهاء الفصل الدراسي يوم 16 يونيو 2022، حيث تكون مدة الدراسة 34 أسبوعاً بالفصل الدراسي الأول، ثم تعود المدارس للفصل الدراسي الثاني من اليوم 19 من فبراير حتى يوم 9 يونيو 2022، ويتم هذا وفقاً الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا،

موعد عوده المدارس الابتدائية

يشمل موعد العودة المدارس الابتدائية أيضاً، ومن المقرر عودتها يوم 9 أكتوبر القادم وتستمر لمدة 34 أسبوعاً ثم أخذ إجازة نصف العام، والعودة إلى المدارس يوم 19 فبراير للبدء في الفصل الدراسي الثاني.

عودة الطلاب للمدارس

ينتظر الكثير من الطلاب الرجوع إلى المدارس، وقد تم وضوح الأمر لهم بعد إعلان الموعد عن طريق وزارة التربية والتعليم، كما يجب عليهم أخذ احتياطاتهم للحفاظ على أنفسهم من فيروس كورونا.

موعد عودة المدارس في البحرين

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالبحرين وعودة المدارس بدءاً من 7 سبتمبر مع اتخاذ أيضاً كل الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

عودة المدارس في الأردن

تم الإعلان عن عودة المدارس من قبل وزارة التربية والتعليم من يوم 1 سبتمبر، وقد أعلنت الوزارة أنه تم تقسيم الطلاب على الأيام الدراسية للوقاية من فيروس كورونا، وعلى الطلاب التوجه لمدارسهم لمعرفة أيام الدراسة الخاصة بهم.

عودة المدارس في العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد الدراسة ابتداء من 15 سبتمبر، مع التكثيف للدروس في العام الدراسي.

سبق وأن تم مناقشة هذا الأمر في المقال أنه يتم العودة إلى المدارس يوم 9 أكتوبر للفصل الدراسي الأول، وبدء الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2022.

ومن هنا قد تم وضوح كل ما يتعلق بموعد عودة المدارس في معظم الدول العربية، راجين من الله السلامة وحفاظ أولادنا، مع التمنيات لهم بالتوفيق والنجاح الدائم.