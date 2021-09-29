الملك سلمان وولى العهد يعزيان العاهل المغربى فى وفاة عمته

جدة - نرمين السيد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده، الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة لعاهل المغرب، الملك محمد السادس فى وفاة عمته، الأميرة للا مليكة.





ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الملك سلمان فى رسالته: "علمنا ببالغ الألم بنبأ وفاة صاحبة السمو الملكى الأميرة للا مليكة، رحمها الله، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب المغرب الشقيق، ولأسرة الفقيدة بالغ التعازى، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون". فيما كتب الأمير محمد بن سلمان فى رسالته: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة صاحبة السمو الملكى الأميرة للا مليكة، رحمها الله، وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازى، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلى القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

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