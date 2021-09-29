طريقة التسجيل في برنامج وصول 1443 لدعم نقل المرأة العاملة حيث يبحث العديد من السيدات العاملات عن كيفية التسجيل في برنامَج وصول الذي تقدمه الحكومة السُّعُودية لمساعدة المرأة العاملة حيث إن هذا البرنامَج يعمل على دعم المرأة العاملة وإتاحة الفرصة لها كي تدخل لسوق العمل وقد قام صندوق تنمية الموارد البشرية مع مزودي خِدْمَات توصيل السيارات الأجرة حتى تستطيع المرأة التنقل بكل حرية بين محل إقامتها ومكان العمل الذي تلتحق المرأة به ولأهمية برنامَج وصول بالنسبة لسيدات كثيرات سوف نقوم بتوضيح طريقة التسجيل في برنامَج وصول بواسطة هذا المقال بالتفصيل.

طريقة التسجيل في برنامج وصول 1443

من الممكن للمرأة العاملة القيام بالتسجيل في برنامَج وصول لدعم المرأة العاملة في المملكة العربية السُّعُودية حتى تتمكن من هذا التسجيل بطريقة سهلة وميسرة فعليها إتباع الخطوات الآتية:

يجب أولا الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة وصول wusool.sa.

ثم يتم بعد ذلك الذَّهاب إلى الصفحة الرئيسية و الضغط على زر”انضمي الآن”.

بعدها يتم الانتقال إلى البوابة الوطنية للعمل طاقات.

إذا كان ليس لدى المرأة حساب فعليها إنشاء حساب جديد وإذا كانت تمتلك حساب فتقوم بتسجيل الدخول لحساب المستفيدة.

ثم بعد ذلك يتم الذَّهاب إلى قائمة”برامجنا”بواسطة الصفحة الرئيسية.

ثم الذَّهاب إلى برنامَج وصول.

بعد الدخول إلى برنامَج وصول سوف تظهر الحالة الخاصة بالمتقدمة وهي تتمثل في حالتين هي كالآتي: أما أن تكون المرأة غير مؤهلة للاشتراك في دعم وصول وفي تلك الحالة سوف تظهر لها الأسباب التي لم تأهلها للدعم. أما أن تكون مؤهلة للاشتراك في الدعم وبذلك سوف تظهر للمرأة الخطوات التي يجب عليها القيام بإتباعها حتى يتم استكمال الطلب الذي تم تقديمه.

على المرأة العاملة تحديد المكان الذي يوجد به المنزل الخاص بها.

وأيضاً القيام بتحديد مكان العمل الخاص بها على الخريطة.

يجب على المرأة أن تقوم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام الذي تم وضعها.

الضغط على زر”التسجيل في البرنامَج”.

وبعد التسجيل سوف يتم تفعيل برنامَج وصول في كريم وأوبر وذلك يكون في خلال (24) ساعة من بداية التسجيل.

وبعد ذلك سوف يتم إرسال رسالة إرشادية للمرأة على رَقَم الجوال أو البريد الإلكتروني الخاص بها.

شروط التسجيل في برنامج وصول 1443

كما هو الحال في شروط التسجيل في برنامج قرة لدعم اطفال السيدات العاملات بالمملكة ؛ فلقد تم وضع بعض الشروط من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية يجب مراعاتها حتى تستطيع المرأة العاملة من التسجيل في برنامَج وصول 1443 لدعم نقل المرأة العاملة وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

يجب أن تكون المرأة التي ترغب في التسجيل في برنامَج وصول للمرأة العاملة سُعُودية الجنسية.

يجب أن يكون عمر المرأة العاملة لا يقل عن 18 عاماً ولا يزيد عن 65 عاماً.

لا بد من أن تكون المرأة المتقدمة للتسجيل في برنامَج وصول مقيدة في التأمينات الاجتماعية.

لا بد ألا يقل الدخل الشهري للمرأة العاملة عن 8000 ريال سعودي.

يجب أن يكون لدى المرأة العاملة حساب على بوابة طاقات.

لا بد ألا يزيد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية في خلال الخمس سنوات الماضية لتقديم طلب التسجيل عن 36 شهراً.

المدن التي يتواجد بها برنامج وصول

توجد بعض المدن في المملكة العربية السُّعُودية التي يتوافر بها برنامَج وصول وهذه المدن هي كالآتي:

(الرياض، الدمام، الطائف، الباحة، الثقبة، الأحساء، الخبر، مكة، الخرج، الحوية، الدوادمي، الرس، الزلفى، القطيف، الظهران، المدينة المنورة، بريدة، أبها، تبوك، جدة، جيزان، حائل، خميس مشيط، عرعر، سيهات، ضباء، سكاكا، صبياء، نجران، وادي الدواسر، ينبع، الليث، رابغ، العلا، طبرجل، دومة الجندل، طريف، الجموم، أبو عريش، شروره، القريات، ينبع الصناعية، ينبع البحر، الجبيل، الطائف، القنفذة، المبرز، النابية، الهفوف، ببيشة، حفر البطن، عنيزة).

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا من خلاله على طريقة التسجل في برنامج وصول 1443 الخاص بدعم قل المرأة العاملة داخل المملكة وتعرفنا أيضا على شروط التسجيل في برنامَج وصول وقمنا أيضا بمعرفة المدن التي يوجد بها خدمات البرنامَج.