كورونا فى البرازيل .. 15.395 إصابة جديدة و739 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ بيانات وزارة الصحة البرازيلية، ارتفعت حصيلة الإصابات بـ كورونا إلى أكثر من 21.4 مليون حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 595 ألفا و466 حالة منذ بدء انتشار الجائحة.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثانية على مستوى العالم فى أعداد الإصابات بـ كورونا بعد الولايات المتحدة، والثالثة بعد أمريكا والهند تسجيلا للوفيات الناجمة عن الجائحة.