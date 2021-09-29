لتسكين آلام المفاصل سريعا.. "عصير طبيعي" له مفعول السحر

إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل الروماتويدي أو العظمي، فهناك مشروب فاكهة طبيعي، يمكن صنعه في المنزل، يساعد في تخفيف الأعراض المصاحبة لكلا النوعين، بحسب دراسة طبية حديثة.
وذكرت الدراسة أن عصير فاكهة الأناناس يعد بمثابة ترياقا لالتهاب المفاصل، حيث أظهرت عدد من الدراسات أنه يمكن أن يعكس الالتهاب.
ويعتبر الأناناس مصدرا جيدا لفيتامين C وإنزيم البروميلين، والذي ثبت أنه يقلل الألم والتورم في التهاب المفاصل الروماتويدي، وفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.
وأشارت الدراسة إلى أن تأثير البروميلين المضاد للالتهابات ينبع من قدرته على تعزيز إنتاج مركبين أساسيين يعملان على عكس الالتهاب، حيث استُخدمت مشتقات الإنزيم في المكملات الغذائية لعلاج الالتهابات الحادة والإصابات الرياضية.
ومن بين الطرق المختلفة لتعزيز الاستهلاك الغذائي للبروميلين للتخفيف من آلام المفاصل، تناول الأناناس الطازج أو شرب عصيره حيث ثبت أنه أكثر فائدة من تناوله في المكملات الغذائية.
ويمكن أن تساعد المركبات العضوية المعروفة باسم البوليفينول الموجودة في الأناناس أيضا في تخفيف الألم الناتج عن هشاشة العظام.
وثبت أيضا أن هذه المركبات تعمل على تحسين مرونة المفاصل والحركة العامة.
يذكر أن دراسة علمية في عام 2006 حللت الدراسات حول العلاجات البديلة لالتهاب المفاصل وأفادت بأن البروميلين أكثر فعالية من مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية.
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