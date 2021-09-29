مقتل 24 سجينا وإصابة 40 آخرين فى أعمال عنف جديدة بـ الإكوادور

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، إن مسؤولين فى الشرطة المحلية، أكدوا أن المواجهات بين السجناء أوقعت 24 قتيلاً و42 جريحاً وتجرى الجهات المعنية تحقيقاتها حول الحادث.

ومنذ أشهر تشهد السجون الإكوادورية أعمال عنف متكرّرة بين عصابات متناحرة تتنازع للسيطرة على تهريب المخدرات، بحسب السلطات، وفى فبراير الماضى، أدت أعمال شغب متزامنة فى أربعة سجون رئيسية فى البلاد إلى مقتل 79 شخصا.