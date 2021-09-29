افضل كريم طبيعي لفرد الشعر في المنزل بخطوات بسيطة

الشعر الجميل زينة الفتايات، وتحلم الفتيات أن تكون لديها شعر ناعم كالحرير، وهذا لا يعني التدخل بالمواد الكيميائية لأنها تعود بنتائج سلبيه علي الشعر، وتؤدي الي تساقط الشعر وتقصفه وتجعله خشن، ثم بذلك يتلف الشعر ،وهناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعطي نتائج طبيعيه للشعر، ومنها وصفة كريم طبيعية بمكونات موجوده في كل منزل، دون اللجوء إلي مستحضرات تجميل باهظة الثمن، ومن خلال هذه المقاله سوف تتعرف على أفضل كريم طبيعي لفرد الشعر من خلال موقعكم المميز ثقفني. افضل كريم لفرد الشعر وتنعيمه افضل كريم لفرد الشعر وتنعيمه المكونات: عدد ٤ ملاعق كبيرة من النشا

ملعقه كبيره واحده من زيت الزيتون

ملعقتين كبيرتين من عسل النحل طريقة التحضير يتم وضع إناء صغير ويتم وضع النشا فيه. ثم بعد ذلك نقوم بإضافة العسل إليه ونتأكد من دمجهم جيداً حتي يصبح قوام كريمي. ثم بعد ذلك نقوم بوضع زيت الزيتون مع التقليب حتي يصبح لدينا قوام كريمي. يتم غسل الشعر جيدا مع مراعاة عدم وضع اي زيوت او كريمات علي الشعر. ثم بعد ذلك نقوم بوضع الكريم علي الشعر من الجذور حتي أطراف الشعر ويتم استخدام فرشاة شعر مناسبه. يتم تقسيم الشعر الي ثلاث اقسام بعد وضع الكريم عليه. وضع أطراف شعر كل قسم في إناء الخليط ونقوم بفرك الأطراف جيداً حتي تصل إلي جميع بصيلات الشعر. ثم بعد ذلك نقوم بلف الشعر ونقوم بوضع غلاف بلاستيك او بونية شعر وترك الكريم علي الشعر لمدة ساعة واحده فقط. بعد ذلك ستلاحظي النتيجه من استخدام للوصفه بعد غسل الشعر بالشامبو والماء طريقة اخري لفرد الشعر المجعد نقوم بإحضار وعاء ونضع بداخله ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون،، إضافة بيضتين ويتم خلطهم جيداً ، ونقوم بغسل الشعر جيدا من الزيوت والتأكد من تجفيفه جيداً

نقوم بتقسيم الشعر مع وضع بونيه عليه ونتركه لمدة ساعة واحده

وللحصول علي افضل نتائج يتم تكرار الوصفه مره واحده أسبوعياً مع مراعاة غسل الشعر بالشامبو والماء البارد. طريقة اخري لفرد الشعر المجعد ملحوظة: يجب تكرار الوصفة وعدم تركها حتي تحصل على نتائج إجابية. الوسوم

الشعر الجميل زينة الفتايات، وتحلم الفتيات أن تكون لديها شعر ناعم كالحرير، وهذا لا يعني التدخل بالمواد الكيميائية لأنها تعود بنتائج سلبيه علي الشعر، وتؤدي الي تساقط الشعر وتقصفه وتجعله خشن، ثم بذلك يتلف الشعر ،وهناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعطي نتائج طبيعيه للشعر، ومنها وصفة كريم طبيعية بمكونات موجوده في كل منزل، دون اللجوء إلي مستحضرات تجميل باهظة الثمن، ومن خلال هذه المقاله سوف تتعرف على أفضل كريم طبيعي لفرد الشعر من خلال موقعكم المميز ثقفني. افضل كريم لفرد الشعر وتنعيمه افضل كريم لفرد الشعر وتنعيمه المكونات: عدد ٤ ملاعق كبيرة من النشا

ملعقه كبيره واحده من زيت الزيتون

ملعقتين كبيرتين من عسل النحل طريقة التحضير يتم وضع إناء صغير ويتم وضع النشا فيه. ثم بعد ذلك نقوم بإضافة العسل إليه ونتأكد من دمجهم جيداً حتي يصبح قوام كريمي. ثم بعد ذلك نقوم بوضع زيت الزيتون مع التقليب حتي يصبح لدينا قوام كريمي. يتم غسل الشعر جيدا مع مراعاة عدم وضع اي زيوت او كريمات علي الشعر. ثم بعد ذلك نقوم بوضع الكريم علي الشعر من الجذور حتي أطراف الشعر ويتم استخدام فرشاة شعر مناسبه. يتم تقسيم الشعر الي ثلاث اقسام بعد وضع الكريم عليه. وضع أطراف شعر كل قسم في إناء الخليط ونقوم بفرك الأطراف جيداً حتي تصل إلي جميع بصيلات الشعر. ثم بعد ذلك نقوم بلف الشعر ونقوم بوضع غلاف بلاستيك او بونية شعر وترك الكريم علي الشعر لمدة ساعة واحده فقط. بعد ذلك ستلاحظي النتيجه من استخدام للوصفه بعد غسل الشعر بالشامبو والماء طريقة اخري لفرد الشعر المجعد نقوم بإحضار وعاء ونضع بداخله ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون،، إضافة بيضتين ويتم خلطهم جيداً ، ونقوم بغسل الشعر جيدا من الزيوت والتأكد من تجفيفه جيداً

نقوم بتقسيم الشعر مع وضع بونيه عليه ونتركه لمدة ساعة واحده

وللحصول علي افضل نتائج يتم تكرار الوصفه مره واحده أسبوعياً مع مراعاة غسل الشعر بالشامبو والماء البارد. طريقة اخري لفرد الشعر المجعد ملحوظة: يجب تكرار الوصفة وعدم تركها حتي تحصل على نتائج إجابية.

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