رابط التسجيل في برنامج الفحص المهني للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية

رابط التسجيل في برنامج الفحص المهني للمقيمين يعتبر برنامج الفحص المهني من أجدد البرامج التي تم تفعيلها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث أن الحكومة السعودية هدفها هو توفير أفضل خدمات إلكترونية مريحة للمواطنين السعوديين، كما يوجد برامج مخصصة للمغتربين، فلقد حرصت الحكومة السعودية على عدم وجود تزاحم في المصالح الحكومية لإنهاء الخدمات المختلفة، حيث أن الملك سلمان يسعى حسب رؤية 2030 ليكون هناك تطور كبير في الخدمات، ولذلك سوف نتعرف على برنامج الفحص المهني وطريقة التسجيل من خلال هذا المقال.

التسجيل في برنامج الفحص المهني للمقيمين

ذكرت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية لرسوم التي سيتم دفعها من خلال خدمة الفحص المهني، سيتم دفع 450 ريال سعودي حتى 600 ريال سعودي داخليا ـ وفي الخارج تكون الرسوم من مائة ريال سعودي حتى 150 ريال سعودي، ولقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتدوين الجنسيات التي تأتي في المقدمة ومنها الهند والتي تحتل أول مرتبة ومن ثم تختل الفلبين المرتبة الثانية، ومن ثم سريلانكا في المرتبة الثالثة، وبعدها تقع اندونيسيا ومن ثم تقع مصر وباكستان وفي المرتبة الأخيرة بنجلاديش ويتم دفع رسوم كاملة حتى يتم عمل الفحص بالكامل.

يتم من خلال منصة قوي تسجيل حساب مواطن ومقيم، ويتم بسهولة التسجيل من خلال الخطوات التالية:

1. يتم الدخول لمنطقة قوي على الموقع الرسمي لها على الانترنت. التسجيل في برنامج الفحص المهني

2. يتم تسجيل رقم الهوية والإقامة.

3. يتم كتابة تاريخ الميلاد ومن ثم تأكيد البيانات.

4. يتم تفعيل الحساب برقم الجوال والذي تم تفعيله على أبشر.

5. يتم قبول رقم الهاتف.

6. يتم تسجيل البريد الالكتروني ومن ثم كلمة المرور، ويتم تفعيل كلمة سر قوية من خلال حرف كبير وحرف صغير ورمز ورقم حيث يتم عمل 10 خانات.

7. يتم تسجيل رقم الجوال وكتابة رمز التحقق.

8. يتم الموافقة على جميع الشروط.

9. حيث يجب اجتياز الفحص المهني من أجل الحصول على رخصة العمل وتجديدها فهو شرط أساسي من قبل وزارة الموارد البشرية.

والي هنا قد انتهينا من طرق وخطوات التسجيل في برنامج الفحص المهني للمقيمين في السعودية بالخطوات كما وضحنا لكم أعلي المقال انتظرونا بكل جديد عبر موقعنا ثقفني.