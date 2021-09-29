لجنة الأوبئة تدرس فئات الجرعة المعززة الأربعاء

دوت الخليج :- قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إن دراسة أجرتها وزارة الصحة حول الجرعة الثالثة والمعززة ستعرض على لجنة مكافحة الأوبئة يوم غدٍ.

وبين أن عرض الدراسة، يوم غدٍ الأربعاء، على لجنة الأوبئة بهدف تحديد الفئات التي ستتاح لها تلقي الجرعة الثالثة من المطاعيم، وفق حديث للمملكة.