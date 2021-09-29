دوت الخليج :- قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إن دراسة أجرتها وزارة الصحة حول الجرعة الثالثة والمعززة ستعرض على لجنة مكافحة الأوبئة يوم غدٍ.
وبين أن عرض الدراسة، يوم غدٍ الأربعاء، على لجنة الأوبئة بهدف تحديد الفئات التي ستتاح لها تلقي الجرعة الثالثة من المطاعيم، وفق حديث للمملكة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة الأوبئة تدرس فئات الجرعة المعززة الأربعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.