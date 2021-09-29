بدء فتح معبر جابر بين الأردن وسوريا أمام المسافرين

جدة - نرمين السيد - وبحسب وزارة الداخلية الأردنية، فإن القرار "يأتى بهدف تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

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