جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء أمس الثلاثاء، جناح الجامعة فى معرض إكسبو 2020 دبى، قبيل افتتاحه رسميًا فى الأول من أكتوبر المقبل، على هامش زيارته للإمارات للمشاركة فى افتتاح مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمى - سيملس الشرق الأوسط 2021.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. الجامعة العربية تشارك بـ«ألف مفتاح ومفتاح» فى معرض إكسبو دبى 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.