طالبان: واشنطن خالفت جميع التزاماتها وانتهكت المجال الجوى الأفغانى

جدة - نرمين السيد - وبحسب ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حكومة طالبان، فإن طائرات أمريكية مسيرة دخلت مؤخرا المجال الجوى الأفغانى، الأمر الذى يتعارض مع جميع الالتزامات التى تعهدت بها الولايات المتحدة، وكل القواعد الدولية الأخرى، بحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

وندد ذبيح الله بانتهاك وحدة أراضى البلاد، مطالبا واشنطن بأن تبدى احتراما متبادلا تجاه أفغانستان حتى يتم منع أى "عواقب سيئة " على الولايات المتحدة مستقبلا.

وكانت آخر غارة جوية أمريكية بطائرة مسيرة فى أفغانستان قد تم شنها فى 29 أغسطس الماضى، فى العاصمة كابول، وخلفت 10 قتلى مدنيين. وكان من المفترض أن تستهدف الطائرة المسيرة عضوا فى تنظيم داعش الإرهابى فى ولاية خراسان، لكن التحقيقات التى أجريت فى وقت لاحق أثبتت أن الرجل المتوفى لم يكن من مقاتلى داعش.