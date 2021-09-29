مخطط استيطاني جديد لإقامة خط صرف صحي غرب سلفيت

كشف محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، الأربعاء، عن نية الاحتلال الإسرائيلي وسعيه لإقامة مشروع استيطاني جديد، يتمثل في إقامة خط للصرف الصحي يمر عبر أراضي بلدة ديراستيا غرب المحافظة، وذلك حسب ما جاء في إعلان نشرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكد المحافظ كميل، في بيان صحفي، ضرورة التحرك على مختلف المستويات لوقف هذا المخطط الخطير، الذي يعني الاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين لصالح التوسع الاستيطاني، ومن شأنه أن يشكل كارثة بيئية، داعيا مجلس بلدي ديراستيا للتحرك الفوري والتواصل مع أصحاب الأراضي المستهدفة لتوفير الأوراق اللازمة للمرافعة القانونية لدى الجهات المختصة.

بدوره، أشار رئيس بلدية ديراستيا سعيد زيدان، إلى أن مسار مشروع الصرف الصحي الاستيطاني يمتد بطول 8 كيلو مترات، وبعرض 30 مترا، وفقا للإعلان المنشور.

وأضاف أن المشروع الاستيطاني يربط بين تجمع “عمانوئيل” الاستيطاني مرورا بأراضي ديراستيا التي تعرف بمنطقة “المساحيل” و”واد جبارة” و”واد القعدة” والمناطق المجاورة وصولا إلى وادي قانا.

وأكد زيدان تحرك البلدية على كافة المستويات لإبطال هذا المشروع غير القانوني، الذي تقف خلفه جمعيات استيطانية إسرائيلية.