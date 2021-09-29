"إكسبو 2020 دبي".. 430 موقعا في الإمارات تذيع حفل الافتتاح

ذكرت تقارير صحفية إماراتية أن افتتاح معرض "إكسبو 2020" في دبي سيبث على الهواء مباشرة عبر أكثر من 430 موقعا في أنحاء الإمارات، مما يمنح الجميع فرصة متابعة هذا الحدث الاستثنائي أينما كانوا.

وسيكون الجمهور على موعد مع مشاهدة حفل الافتتاح مباشرة، مساء الخميس، عبر شاشات في مواقع عدة، من بينها المطارات ومراكز التسوق والفنادق وغيرها من معالم الإمارات، حسب صحيفة "البيان".

كما يمكن متابعة الحدث عبر البث المباشر على تلفزيون إكسبو، وعبر هذا الرابط بدءا من الساعة 07:30.

ويشارك في الحفل نخبة من الفنانين العرب والعالميين، تضم محمد عبده وأحلام وحسين الجسمي وألماس وميساء قرعة.

كما تضم قائمة النجوم العالميين المشاركين في الحفل مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي، والمغنية ومؤلفة الأغاني البريطانية إيلي غولدينغ، وعازف البيانو الصيني ذائع الصيت لانغ لانغ، والفنانة أنجيليك كيدجو، والمغنية ومؤلفة الأغاني أندرا داي.

ويعرض أكثر من 240 فندقا في الإمارات أمسية افتتاح "إكسبو 2020 دبي"، تشمل فنادق روف وأرماني والعنوان وفيدا من إعمار، بالإضافة إلى فنادق أكور وماريوت وهيلتون وفنادق (آي إتش جي) وفنادق روتانا، وفنادق مجموعة جميرا، وفنادق حياة، وفندق أتلانتس النخلة.

ويعرض حفل الافتتاح الرسمي لـ"إكسبو 2020 دبي" في مطاري أبوظبي ودبي الدوليين، إلى جانب فعاليات لمشاهدة الحفل ينظمها الشركاء، مثل طيران الإمارات ودلسكو، ومجموعة ترمينوس، ولوريال، ونيسان.

وتعرض بعض الشركات الكبرى في الإمارات حفل الافتتاح داخل مقراتها، ومنها فروع جاشنمال، والمراكز التجارية التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، وفروع ميدكلينيك، وفي وجهة سيتي ووك دبي، وداخل نادي زعبيل للسيدات، وفروع شرف دي جيه، ونخيل مول، وابن بطوطة مول، ومراكز فيتنس.

ويعقب حفل الافتتاح في اليوم التالي 3 عروض للألعاب النارية في أنحاء مختلفة من دبي بمناسبة انطلاقة فعاليات الحدث الدولي وفتح أبوابه للجمهور.

وتقام فعاليات الألعاب النارية مساء الجمعة الأول من أكتوبر، في تمام الساعة 08.20 بالتوقيت المحلي، في دبي فيستيفال سيتي، وذا بوينت (نخلة جميرا)، وبرواز دبي.