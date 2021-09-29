انتخاب فوميو كيشيدا رئيسا للحكومة اليابانية

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل الإعلام اليابانية، بحصول وزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا، على أغلبية الأصوات لرئاسة الحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم، ليصبح بذلك رئيس الوزراء الجديد.





وكانت المنافسة على منصب رئيس الحزب فى الجولة الثانية، بين كيشيدا ووزير الإصلاح الإدارى المسؤول عن حملة التطعيم فى البلاد، تارو كونو، الذى شغل فى السابق منصبى وزير الخارجية ووزير الدفاع.

وكان رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا، أعلن فى وقت سابق من الشهر الجارى، أنه لا يعتزم الترشح لمنصب رئاسة الحزب "الليبرالى الديمقراطى" الحاكم فى البلاد.