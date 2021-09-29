انتخاب فوميو كيشيدا رئيسا للحكومة اليابانية

وكانت المنافسة على منصب رئيس الحزب فى الجولة الثانية، بين كيشيدا ووزير الإصلاح الإدارى المسؤول عن حملة التطعيم فى البلاد، تارو كونو، الذى شغل فى السابق منصبى وزير الخارجية ووزير الدفاع.
وكان رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا، أعلن فى وقت سابق من الشهر الجارى، أنه لا يعتزم الترشح لمنصب رئاسة الحزب "الليبرالى الديمقراطى" الحاكم فى البلاد.
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