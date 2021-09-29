بعد أحداث الشغب.. رئيس شرطة الكابيتول يحذر من تهديدات أمنية للكونجرس

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة مع وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، قال توماس مانجر، إن قواته تشهد عددا مرتفعا بشكل تاريخى من التهديدات ضد المشرعين، وهو أكثر بآلاف المرات عما كان عليه الحال قبل سنوات قليلة.
وتوقع أن تستجيب السلطات لنحو تسعة آلاف تهديد ضد أعضاء الكونجرس فى 2021، وهو أكثر من عدد 4.100 تهديد تم تسجيله فى الفترة من يناير حتى مارس.
وكان المسؤولون قد جمعوا معلومات تظهر أن المروجين لتفوق البيض وغيرهم من المتطرفين كانوا من المتوقع أن يتجمعوا فى واشنطن فى 6 يناير "احداث شغب الكابيتول"، وأن التعطيل العنيف قد يحدث.
وقال مانجر إن إقامة سياج مؤقت حول مبنى الكابيتول واستدعاء التعزيزات كان قرارا حكيما.
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