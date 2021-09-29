نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على القرعة الأمريكية 2021-2022 اللوتري dvprogram.state.gov وموعد فتح باب الهجرة والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم على القرعة الأمريكية 2022، زاد البحث في الفترة الأخيرة في جميع أنحاء الوطن العربي عن موعد القرعة الأمريكية ورابط التقديم عليها والأوراق المطلوبة، حيث يحلم الآلاف من الشباب في جميع ربوع البلدان العربية بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتغيير مستقبلهم وحياتهم بالكامل، فتابعوا معنا لتتعرفوا على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

ما هي القرعة الامريكية

القرعة الأمريكية هو عبارة عن نظام اختيار عشوائي للمتقدمين من كافة الدول في جميع انحاء العالم للحصول على تأشيرة الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية ويتم عملها كل عام، وهذا لإتاحة الفرصة للشباب من بعض الدول في العالم والتي منها كل دول الوطن العربي.

حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية يوجد بها الملايين من السكان من مختلف المهاجرين من جميع أنحاء العالم، ويتم عمل القرعة الأمريكية كل عام لتحقيق التوازن نوعا ما بين الجنسيات المهاجرة إلى امريكا.

ويقدم الملايين من الشباب في جميع أنحاء الدول المسموح لها بالتقديم في اللوتري كل عام للهجرة في أمريكا، ويتم قبول 60 ألف شخص فقط بشكل عشوائي من بينهم ممن يستوفون الشروط التي سنذكرها لكم أعزائنا المتابعين.

شروط التقديم على القرعة الأمريكية 2022

ويوجد عدة شروط يجب أن تكون متوفرة لدى الراغب بالتقديم في القرعة الأمريكية، وهذه الشروط كالآتي:

أن تحمل جنسية دولة من الدول المسموح لها بالتقديم على الهجرة العشوائية، ولحسن الحظ جميع الدول العربية مسموح لأصحاب جنسياتها بالدخول في برنامج الهجرة العشوائية.

يجب على المتقدم الرئيسي أن يكون سنه أكبر من أو يساوي 18 عاما.

أن يمتلك المتقدم جواز سفر ساري.

بالنسبة للدراسة، يجب أن يكون المتقدم قد درس 12 سنة دراسة على الأقل، أو امتلاك شهادة خبرة سنتين في مجال ما بشرط أن تكون عملت به بآخر 5 سنوات.

امتلاك صورة حديثة 5*5 ذات خلفية بيضاء، ويجب أن يكون وجه المتقدم ظاهر بشكل واضح في منتصف الصورة.

أن تضيف جميع أفراد أسرتك في ملف التقديم حتى ولو لم يكونوا مرافقين لك في الهجرة.

موعد التقديم على الهجرة العشوائية 2021/2022

وسيتم فتح باب التقديم على قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا بدءا من يوم الخميس الموافق 7 اكتوبر 2021 وهذا حتى يوم الأربعاء في الشهر الموالي الموافق 10 نوفمبر 2021، وسيتم إعلان النتائج الخاصة بها في شهر مايو العام القادم 2022، ويمكن للراغبين في التقدم التقديم عبر الرابط الرسمي dvprogram.state.gov.

وسنتابع معكم كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية التقديم وقت فتح باب التقديم، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.