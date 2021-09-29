ربما لا تعد كلمة استئناف مألوفة على مسامع البعض ويتساءل الكثيرين عن معنى كلمة استئناف الدراسة المتداولة على ألسنة وزراء التعليم والعاملين في المجال التعليمي، حيث أنها كلمة منتشرة هذه الفترة بعد تعطيل الدراسة والذهاب إلى المدارس خلال الأزمة التي تمر بها البلاد وهي انتشار فيروس كورونا المستجد القادم من جمهورية الصين وذلك تقليلًا لانتشار العدوى بين الطلاب والحفاظ على تباعدها اجتماعيًا.

اختلفت ترجمة كلمة استئناف من قبّل الطلاب بعد أن ذكرها وزير التربية والتعليم أكثر من مرة فمنهم من اعتبرها إلغاء ومنهم من اعتبرها استكمال للدراسة وسنوضح الآن المفهوم اللغوي والمقصود منها ويعد تعريف كلمة استئناف في قاموس اللغة “قاموس المحيط” ما يلي:

بالنسبة لمعنى كلمة “استئناف الدراسة” في قاموس المحيط هي تكملة ما بدأه الطلبة أي استكمالًا للعام الدراسي الأول .

استئناف الكلام في قاموس المحيط تعني أنه صمت واستكمل كلامه بعدها.

أما استئناف الحكم أوضح المحيط أنها تعني أعادة نظر المختصين في القضية.

كلمة استئناف هي كلمة مألوفة فيما بيننا لكنها صعبة على مسامع الأطفال وتعددت معانيها في معاجم اللغة العربية حيث يختلف معناها على حسب موقعها في الجملة:-