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بدأ من الآن العد من أجل حلول شهر البركة والغفران شهر رمضان المبارك لعام 2022، حيث أن المسلمين ينتظرون قدوم رمضان القادم وهم لا يزالون في رمضان الحالي، ويتساءل المؤمنون عن كم باقي علي رمضان وعن عدد الأيام المتبقية على قدومه، حيث أن شهر رمضان العظيم ليس كأي شهر من أشهر السنة بل إنه شهر كريم يقال البعض بأنه شهر الله، حيث أننا نصوم فيه لوجه الله، نصلي ونتعبد لله وحده.كم باقي على رمضان 1443 هـ
لشهر رمضان المبارك مكانة هامة وعظيمة جدًا في نفوس المسلمين حول العالم كما أنه يهم الغير المسلمين أيضًا ويأتي هذا الشهر في :-
- يعد شهر رمضان من الشهور الهجرية ويعتبر هو الشهر التاسع هجريًا.
- يأتي شهر رمضان المبارك بعد شهر شعبان مباشرة.
- يبدأ شهر رمضان الكريم بعد رؤية هلال رمضان منذ يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان.
- أحيانًا تظهر رؤية الهلال يوم 30 شعبان فيكون شهر رمضان في اليوم التالي.
- يبلغ عدد أيام شهر رمضان المبارك من 29 إلى ثلاثون يومًا وفي أحيان قليلة يكون عدد أيام رمضان 28 يوم فقط.
لصيام شهر رمضان نهيًا عن كونه شهر عظيم والصيام فيه له فضل كبير جدًا إلا أنه له فوائد صحية لجسم الإنسان وهي :-
- يقوم بتعزيز عدد كرات دم الإنسان البيضاء وكرات الدم البيضاء.
- كما أنه يخفض نسبة سكر الدم في الجسم.
- يقلل التوتر والقلق الذي يشعر به الإنسان.
- يحارب الالتهابات والأورام السرطانية الخبيثة.
- يعمل على تقليل وزن الإنسان.
- يساعد في تقليل مستوى الدهون في الجسم.
- يعزز مستوى صفائح الدم .
- يقلل مستوى الكوليسترول من الدم.
نحن لا نصوم شهر رمضان الكريم لمجرد الصوم ولا لأنه فرض فرضه الله علينا ولكن هناك الكثير من الأهداف من صيام رمضان وهي :-
- صيام رمضان يحسن من أخلاق المسلمين وكل من يفعل فعل سيء فرمضان فرصة لترك هذا الفعل لوجه الله.
- يسلسل الله الشياطين حتى يتمكن المسلمين من التغلب على شيطان النفس وهذا كرم من الله عز وجل وفضل كبير على عباده.
الوسوم
بدأ من الآن العد من أجل حلول شهر البركة والغفران شهر رمضان المبارك لعام 2022، حيث أن المسلمين ينتظرون قدوم رمضان القادم وهم لا يزالون في رمضان الحالي، ويتساءل المؤمنون عن كم باقي علي رمضان وعن عدد الأيام المتبقية على قدومه، حيث أن شهر رمضان العظيم ليس كأي شهر من أشهر السنة بل إنه شهر كريم يقال البعض بأنه شهر الله، حيث أننا نصوم فيه لوجه الله، نصلي ونتعبد لله وحده.كم باقي على رمضان 1443 هـ
لشهر رمضان المبارك مكانة هامة وعظيمة جدًا في نفوس المسلمين حول العالم كما أنه يهم الغير المسلمين أيضًا ويأتي هذا الشهر في :-
- يعد شهر رمضان من الشهور الهجرية ويعتبر هو الشهر التاسع هجريًا.
- يأتي شهر رمضان المبارك بعد شهر شعبان مباشرة.
- يبدأ شهر رمضان الكريم بعد رؤية هلال رمضان منذ يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان.
- أحيانًا تظهر رؤية الهلال يوم 30 شعبان فيكون شهر رمضان في اليوم التالي.
- يبلغ عدد أيام شهر رمضان المبارك من 29 إلى ثلاثون يومًا وفي أحيان قليلة يكون عدد أيام رمضان 28 يوم فقط.
لصيام شهر رمضان نهيًا عن كونه شهر عظيم والصيام فيه له فضل كبير جدًا إلا أنه له فوائد صحية لجسم الإنسان وهي :-
- يقوم بتعزيز عدد كرات دم الإنسان البيضاء وكرات الدم البيضاء.
- كما أنه يخفض نسبة سكر الدم في الجسم.
- يقلل التوتر والقلق الذي يشعر به الإنسان.
- يحارب الالتهابات والأورام السرطانية الخبيثة.
- يعمل على تقليل وزن الإنسان.
- يساعد في تقليل مستوى الدهون في الجسم.
- يعزز مستوى صفائح الدم .
- يقلل مستوى الكوليسترول من الدم.
نحن لا نصوم شهر رمضان الكريم لمجرد الصوم ولا لأنه فرض فرضه الله علينا ولكن هناك الكثير من الأهداف من صيام رمضان وهي :-
- صيام رمضان يحسن من أخلاق المسلمين وكل من يفعل فعل سيء فرمضان فرصة لترك هذا الفعل لوجه الله.
- يسلسل الله الشياطين حتى يتمكن المسلمين من التغلب على شيطان النفس وهذا كرم من الله عز وجل وفضل كبير على عباده.
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