روسيا فى الأمم المتحدة: من المهم منع تدهور الوضع بالصومال

جدة - نرمين السيد - وقالت يفستينييفا فى إحاطة لمجلس الأمن الدولى بشأن الوضع فى الصومال، وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس اليوم الأربعاء، إنه من المهم منع المزيد من التدهور فى الوضع الأمنى، مشيرة إلى الهجمات الإرهابية الأخيرة التى شنتها حركة الشباب المتشددة.
ولفتت إلى أن الجانب الروسى يتوقع من الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى والصومال نفسه صياغة مقترحات بشأن معايير وجود مزيد من بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقى فى البلاد، على النحو المنصوص عليه فى قرار مجلس الأمن رقم 2.568، مضيفة أن "الوضع الإنسانى فى الصومال لا يزال معقدا، فبحسب البيانات الأخيرة، بلغ عدد المحتاجين إلى مساعدات غذائية ورعاية اجتماعية قرابة 6 ملايين شخص، وما يقرب من 4 ملايين شخص معرضين لمخاطر كبيرة بشكل خاص، وعدد اللاجئين والنازحين فى تزايد".
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