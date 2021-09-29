الأمم المتحدة: اللاجئون السوريون فى لبنان يكافحون للبقاء على قيد الحياة

جدة - نرمين السيد - وقال تقرير للأمم المتحدة: إن "9 من كل 10 لاجئين سوريين لا يزالون يعيشون فى فقر مدقع، وجميع اللاجئين السوريين تقريباً باتوا عاجزين عن توفير الحدّ الأدنى من الإنفاق، وغالبية اللاجئين السوريين يعتمدون على التسول أو اقتراض المال".
وتابع التقرير: "60% من عائلات اللاجئين السوريين بلبنان يعيشون بمساكن معرضة للخطر، و30% من الأطفال اللاجئين السوريين لم يدخلوا المدرسة قط، و49% من عائلات اللاجئين يعانون من انعدام الأمن الغذائى"، بحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.
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