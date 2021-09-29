4 ريختر.. هزة أرضية تضرب نينوى فى العراق

وأوضحت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء العراقية أن الهزة الأرضية سجلت صباح اليوم وبلغت قوتها 4 درجات، إذ تبعد 26 كم شمال شرق ربيعة من محافظة نينوى، وتم الشعور بها من قبل المواطنين فى المنطقة.
ودعت الهيئة إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى.
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