4 ريختر.. هزة أرضية تضرب نينوى فى العراق

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل مراصدها الزلزالية فى الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى حدوث هزة أرضية شمال شرق ربيعة من مدينة (الموصل) بمحافظة نينوى.





وأوضحت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء العراقية أن الهزة الأرضية سجلت صباح اليوم وبلغت قوتها 4 درجات، إذ تبعد 26 كم شمال شرق ربيعة من محافظة نينوى، وتم الشعور بها من قبل المواطنين فى المنطقة.

ودعت الهيئة إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى.