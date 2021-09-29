الاتحاد الأوروبى والصين يعقدان الحوار الاستراتيجى الحادى عشر فى بروكسل

جدة - نرمين السيد - عقد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى، جوزيف بوريل، ليلة أمس، وعضو مجلس الدولة الصينى ووزير الخارجية، وانج يى، الحوار الاستراتيجى الحادى عشر بين الاتحاد الأوروبى والصين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وجاء فى بيان صحفى نشره بوريل صباح اليوم الأربعاء على موقعه الرسمى أن الاجتماع تطرق إلى القضايا الدولية والإقليمية، بما فى ذلك أفغانستان وميانمار ومنطقة المحيطين الهندى والهادئ، بالإضافة إلى التحديات العالمية مثل تغير المناخ ومكافحة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفى معرض استعراضه للتطورات فى العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبى والصين، أكد بوريل مجددا أهمية نهج الاتحاد الأوروبى متعدد الأوجه تجاه الصين، مشيرا إلى أنه بينما لا تزال الخلافات قائمة، يحتاج الاتحاد الأوروبى والصين إلى مواصلة الانخراط بشكل مكثف فى عدد من المجالات المهمة.

ورحب بوريل أيضا بالحوار الثانى مع بكين بشأن البيئة والمناخ، والذى عقد قبل يومين للتأكيد على أهمية الطموحات المناخية المتزايدة للاقتصادات الكبرى والتى تساهم بشكل حاسم فى نجاح مؤتمر الأطراف COP26، مشيدا بقرار الصين وقف تمويل طاقة الفحم، وتبادل أيضا أهمية توفير اللقاحات فى البلدان النامية، مع الإشارة إلى مساهمة الاتحاد الأوروبى الكبيرة فى مبادرة كوفاكس العالمية.

إلى جانب ذلك، شدد بوريل على ضرورة الانخراط فى قضايا حقوق الإنسان واستئناف الحوار بين الاتحاد الأوروبى والصين حول حقوق الإنسان، باعتباره مكونا رئيسيا لعلاقة ناضجة، معربا عن أمله فى أن يعقد الاجتماع المقبل قبل نهاية العام، بما يوفر فرصة لمعالجة الخلافات بين الجانبين، وفى هذا السياق، ناقش الجانبان أيضا الوضع فى اقليم شينجيانج وهونج كونج بحسب البيان.

أما بخصوص تايوان، أكد بوريل أن الاتحاد الأوروبى كان سيواصل تطبيق سياسة الصين الواحدة باستمرار، فى الوقت نفسه أكد أن الاتحاد الأوروبى لديه مصلحة فى تطوير التعاون مع تايوان، باعتبارها شريك اقتصادى مهم ومشابه فى التفكير والنهج السياسى، وفيما يتعلق بميانمار، أشار الجانبان إلى أن الاتحاد الأوروبى والصين يشتركان فى مصالح واهتمامات جمه تجاه هذه الدولة وكذلك للاستقرار الإقليمى.

وفيما يتعلق بأفغانستان، أوضح بوريل أهمية الحاجة تنسيق قوى بين الشركاء الدوليين بشأن الجوانب السياسية والإنسانية، وإلى ضبط المشاركة المستقبلية بعناية من أجل مصلحة الشعب الأفغانى.