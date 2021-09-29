“مدرستي” schools.madrasati.sa الاختبارات الشهرية شهر صفر 1443 منصة مدرستي

schools.madrasati.sa الاختبارات الشهرية في مدارس المملكة لجميع المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، والتي قامت وزارة التربية والتعليم باعتمادها بعد النجاح التام في عمل الاختبارات التجريبية المركزية في الشهر الماضي، ويقوم الطلاب بالدخول في الموعد المقرر للاختبارات على المنصة ويستمر لمدة 24 ساعة من بداية الاختبار.

نجاح الاختبارات المركزية وبداية الاختبارات الشهرية

بحضور كبير ومتابعة جديدة من الطلاب بالمدارس السعودية تم الانتهاء من الاختبارات المركزية، والتي كانت اختبارات تجريبية ليتم بها قياس أداء الطلاب ومدى استيعابهم وفهمهم للمواد الدراسية التي تمت دراستها سابقا بالعامين الماضيين، وبعد تقييم المستوى التعليمي للطلاب تم التركيز على نقاط الضعف والقوة في مستوى الطلاب، وذلك بعد اجتماع مجالس الإدارات التعليمية وعمل تقييم شامل للخطة المستقبلية التي يكون على الوزارة اتباعها وطريقة ومواعيد الاختبارات، والتي يجب على الطلاب اتباعها لرفع المستوى التعليمي والفكري والحساب الذهني لهم، حيث أعلنت حاجة الطلاب للتنشيط الذهني والمتابعة التعليمية الأكبر.

الاختبارات الشهرية “صفر 1443”

باجتماع مجالس إدارات المدارس الحكومية بالمملكة تم تحديد يوم السادس والعشرين من كل شهر ميلادي موعد لإطلاق الاختبارات الشهرية للطلاب والتي يتم فيها عمل تقييم لما قام الطلاب بدراسته في الشهر السابق، وقد قامت وزارة التربية والتعليم باعتماد أداء الاختبار الإلكتروني عبر منصة مدرستي والتي نجح العمل فيها في خلال الأعوام الماضية ويستمر التعامل فيها في الدوام الجزئي لمدارس الوزارة.

التعليم الإلكتروني عن بعد

اعتمدت وزارة التربية والتعليم التعليم عن بعد بعد ظهور فيروس كرونا المستحدث وذلك حرصا على عدم تفشي المرض بين الطلاب من الفئات العمرية المختلفة، وقد قامت مدارس المملكة الحكومية والخاصة بالاعتماد على المنصات التعليمية في خلال العامين الماضيين، وقد قررت وزارة التعليم أن يكون التعليم وجاهي هذا العام وبدوام جزئي ودوام كامل للصفف الراسية بينما تستمر منصة مدرستي بتقديم الخدمات المطلوبة منها للمساعدة في العملية التعليمية وإداء الاختبارات الإلكترونية من المنزل أو في الفصل.

تبدا الخطوات بالدخول الإلكتروني المباشر عبر جهاز الكمبيوتر الخاص بالطالب على رابط منصة مدرستي مباشرة. يتم تسجيل الدخول بحساب الالب الذي قام بإنشائه مسبقا على المنصة. يمكن عمل حساب جديد. يتم إدخال الرقم السري الخاص. يتم اختيار ايقونة الواجبات أو الاختبارات حسب الغرض الذي يقوم بالدخول له.

خطوات تسجيل schools.madrasati.sa الاختبارات الشهرية صفر 1443

“مدرستي” رابط دخول الطلاب والمعلمين schools.madrasati.sa لأداء الاختبارات الشهرية في شهر صفر 1443 منصة مدرستي الإلكترونية التي يمكن أيضا السماح بالدخول عليها عبر بوابة توكلنا أو من خلال الحساب الشخصي على بوابة الدخول الوطني الموحدة عبر نظام نور التعليمي، حيث تتيح وزارة التربية والتعليم العديد من سبل التسجيل للتيسير على الطلاب والمستخدمين لتلك المنصة التعليمية.