لوج ان schools.madrasati.sa منصة مدرستي (ابتدائي – متوسط – ثانوي) حساب الطالب

schools.madrasati.sa دخول منصة مدرستي لمتابعة الدروس اليومية في المدارس للطلاب بالمراحل التعليمية الثلاثة، الابتدائية والمتوسطة وأيضا الثانوية، وذلك للطلاب المعزولين بالمنازل أو الطلاب بالمدارس لدخول الاختبارات الجماعية وأيضا الاختبارات الشهرية، وذلك بحساب الطالب عبر المنصة وحساب مايكروسوفت تيمز عبر منصة مدرستي التعليمية.

التعليم عن بعد في مدارس المملكة 1443

وقد قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق منصة مدرستي التعليمية ضمن التطوير في المنظومة التعليمية بالمملكة في خطط رؤية 2030 لتطوير النظام الرقمي في المملكة، وتختص المنصة بالعديد من الأشياء التي تخص العملية التعليمية من خلال إنشاء حساب خاص ويمكن الدخول فيها:

عمل حسابات خاصة للطلاب ليتمكنوا من دخول المنصة لأداء الاختبارات ومتابعة الدروس.

يتم عمل حسابات للمعلم ليقوم بالدخول للشرح أون لاين للطلاب.

تتيح المنصة عدد من الطرق للدخول عليها من خلال المنصة ماشرة او من خلال بوابة الدخول الوطني الموحدة أو من خلال مايكروسوفت تيمز أو عبر توكلنا.

تقوم المنصة بتسهيل تلقي الدروس ومتابعة الفيديوهات للشرح والمراجعة للطلاب بالطريقة الاسهل على الطالب والمعلم.

يتم استخراج نتائج الطلاب بالحساب الخاص بهم للاختبارات الشهرية من خلال حساب الطالب.

يقوم الطلاب بالمراحل التعليمية الأوى بالتمكن من رفع الواجبات اليومية ليتابعها المعلم.

بدا احتساب الحضور والغياب للطلاب بالمدارس ويتم أيضا احتساب الغياب للطلاب المعزولين بالنال بالتسجيل عبر المنصة.

التعليم بالمدارس واستمرار استخدام “مدرستي”

تراجعت أعداد الإصابات اليومية من فيروس كرونا وذلك بسبب الإجراءات الكثيرة التي قامت وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم باتخاذها لمحاصرة الإصابات به، واستمر استخدام المنصة التعليمية مدرستي للعديد من الأغراض التعليمية، حيث كان الهدف منها أيضا ان يتم التعامل الرقمي بين المعلم والطالب في حل الواجبات وأيضا حل الاختبارات الشهرية واستخراج النتائج، وتستمر المنصة في تقديم كل الخدمات التي من شأنها إضافة قيمة كبيرة للتعليم الرقمي والتعامل الإلكتروني بين الطلاب ووزارة التربية والتعليم.

schools.madrasati.sa دخول منصة مدرستي لحل الواجبات

يقوم المعلم بالمدرسة بالشرح الوافي للطلاب ثم يتم تأكيد عمل الواجبات اليومية للتأكيد على الاستذكار الجيد لهم، ويقوم الطلاب بعمل تلك الواجبات ورفعها على المنصة التعليمية بالخطوات التالية:

يقوم الطالب بالمراحل التعليمية بالدخول على رابط منصة مدرستي مباشرة. يتم تسجيل الدخول بحساب الطالب. يقوم بإدخال الرقم السري لحسابه الخاص. يتم اختيار ايقونة “واجبات”. يقوم باختيار المقررات المدرسية. تظهر له الواجبات المقررة عليه بالمدرسة. يتم اختيار المادة التي يريد حل الواجبات لها باختيار “عرض الواجب”. يتم حل الواجب والحفظ ثم تسجيل الخروج.

بغرض متابعة الدروس وعمل الواجبات يقوم الطالب بالمدارس السعودية بالقطاع الحكومي من كل من المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالدخول يوميا على رابط schools.madrasati.sa دخول منصة مدرستي 1443 (ابتدائي – متوسط – ثانوي) وذلك لمتابعة الاختبارات الشهرية أيضا والتعرف على نتائج الطلاب بعد رفعها على الموقع من معلمي الفصل بالرقم السري للطالب.

لمتابعة وعمل الواجبات اليومية من الطلاب الذين يقوموا بالذهاب اليومي إلى المدارس وكذلك المعزولين في المنازل يتم الدخول المباشر وبشكل يومي على schools.madrasati.sa منصة مدرستي (ابتدائي – متوسط – ثانوي) بحساب الطالب كما يقوم الطلاب في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالدخول لأداء الاختبارات الشهرية لهم والتي انطلقت في يوم 26 من سبتمبر الماضي.

يقوم الطلاب بالاستمرار بالدخول اليومي على منصة مدرستي بالرغم من العودة من جديد إلى المدارس والاعتماد الأكبر على التعليم الوجاهي، وهو تعليم الطلاب في الفصل عبر التلقي المباشر من المعلم، حيث تعتمد وزارة التربية والتعليم الحضور للطلاب بشكل جزئي حرصا على الصحة العامة لهم بينما قامت باعتماد التعليم عن بعد لمراحل رياض الأطفال عبر المنصة الإلكترونية روضتي.

يتم دخول او لوج ان على الرابط الرسمي عبر منصة schools.madrasati.sa منصة مدرستي التعليمية للمراحل الدراسية الثلاثة (ابتدائي – متوسط – ثانوي) بحساب الطالب حيث يمكنهم الدخول اليومي في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت السعودية أو الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة للبداية في أداء الاختبارات الشهرية لشهر صفر 1443 والتي يتم فيها تقييم أداء الطالب الشهري.