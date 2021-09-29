مصر.. حريق هائل بأحد المطاعم على كورنيش الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية في مصر، صباح الأربعاء، حريقا هائلا، حيث اندلع في 4 مطاعم متجاورة على الكورنيش بمنطقة جليم.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو مصورة للحريق، فيما شهد طريق الكورنيش زحاما كبيرا.
وأغلقت قوات أمن الإسكندرية، طريق الكورنيش جزئيًا، إثر نشوب الحريق، وانتقلت قوات الأمن والدفاع المدني إلى مكان الحادث للتعامل مع البلاغ، بحسب وسائل إعلام مصرية.
الحريق في زحام شديد بطريق الحرية، إثر الإغلاق الجزئي الناتج عن الحريق، حيث دفعت قوات الدفاع المدني بـ12 سيارة إطفاء مجهزة للسيطرة.
#عاجل— المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) September 29, 2021
حريق ضخم عند مطعم وكافيه لاتينو على الكورنيش يسبب زحمة شديدة من سان ستيفانو لجليم #الاسكندرية pic.twitter.com/HTeNjKIbIr
وامتدت النيران لعدد من مطاعم مجمع ميراج السياحي بكورنيش البحر عند منطقة جليم، وهي "لاتينو- ليبانيرو- ستار باي- سي چل"، فيما لم يتم تحديد الخسائر بعد.
وسائل إعلام مصرية، فإن قوات الدفاع المدني تمكّنت من السيطرة على الحريق.
حريق ضخم في لاتينو جليم علي البحر— Mohamed Elbouhy (@elbouhy_mohamed) September 29, 2021
ربنا يستر وميكونش فيه خسائر في الارواح وربنا يعوض عليهم#جليم #لاتينو#الاسكندرية pic.twitter.com/TKRDm8l8f8
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