مصر.. حريق هائل بأحد المطاعم على كورنيش الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية في مصر، صباح الأربعاء، حريقا هائلا، حيث اندلع في 4 مطاعم متجاورة على الكورنيش بمنطقة جليم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو مصورة للحريق، فيما شهد طريق الكورنيش زحاما كبيرا.



وأغلقت قوات أمن الإسكندرية، طريق الكورنيش جزئيًا، إثر نشوب الحريق، وانتقلت قوات الأمن والدفاع المدني إلى مكان الحادث للتعامل مع البلاغ، بحسب وسائل إعلام مصرية.

#عاجل

حريق ضخم عند مطعم وكافيه لاتينو على الكورنيش يسبب زحمة شديدة من سان ستيفانو لجليم #الاسكندرية pic.twitter.com/HTeNjKIbIr — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) September 29, 2021

الحريق في زحام شديد بطريق الحرية، إثر الإغلاق الجزئي الناتج عن الحريق، حيث دفعت قوات الدفاع المدني بـ12 سيارة إطفاء مجهزة للسيطرة.

وامتدت النيران لعدد من مطاعم مجمع ميراج السياحي بكورنيش البحر عند منطقة جليم، وهي "لاتينو- ليبانيرو- ستار باي- سي چل"، فيما لم يتم تحديد الخسائر بعد.

حريق ضخم في لاتينو جليم علي البحر

ربنا يستر وميكونش فيه خسائر في الارواح وربنا يعوض عليهم#جليم #لاتينو#الاسكندرية pic.twitter.com/TKRDm8l8f8 — Mohamed Elbouhy (@elbouhy_mohamed) September 29, 2021

وسائل إعلام مصرية، فإن قوات الدفاع المدني تمكّنت من السيطرة على الحريق.