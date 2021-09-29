عرض التمويل الشخصي من مصرف الراجحي بدون حد أقصى وبدون كفيل

عرض التمويل الشخصي هو أخد أهم العروض المقدمة من مصرف الراجحي لعملائه. حيث يمكن بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية العملاء من الحصول علي تمويل شخصي بدون حد أقصى وبدون كفيل وتحت مسمي تمويل وطني (1), وأيضاً وضعت هذا العرض تحت منتج تمويلي آخر وهو تمويل شخصي وطني (2). ومن المعروف أن مصرف الراجحي هو واحد من أهم وأعرق البنوك بالمملكة العربية السعودية. وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل عرض التمويل الشخصي من مصرف الراجحي وما هو التمويل الشخصي وطني (1) والتمويل الشخصي وطني (2) وما هي المميزات لكل منهما وكيفية الحصول عليه خلال هذا المقال.

عرض التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

كما تم تنوله سابقاً أن مصرف الراجحي أتاح عرض التمويل الشخصي من خلال تمويل وطني (1) وتمويل شخصي وطني (2) وفيما يلي المميزات الخاصة بتمويل شخصي وطني (1) وهي كالتالي:

التمويل بدون الحاجة لوجود كفيل.

التمويل بدون حد أقصى.

رسوم إدارية مجانية ( يتم دفعها في البداية وتسترد علي بطاقة الراجحي الائتمانية في خلال 10 أيام).

التمويل متاح لغير السعوديين.

التمويل متاح للعملاء الذي هم علي وشك التقاعد.

إمكانية القيام بالسداد المبكر لباقي أقساط التمويل.

إمكانية الحصول علي تمويل أو منتج تمويلي آخر من مصرف الراجحي.

الموافقة علي تمويل العملاء المتقاعدين.

التمويل بهامش ربح تنافسي جداً (1.03%).

أقساط شهرية تصل إلي (60) شهراً.

أنظمة سداد مريحة جداً.

الإعفاء من سداد باقي المديونيات (الأقساط) في حالة العجز الكلي لا قدَر الله أو الوفاة.

السرعة العالية في إنهاء تنفيذ كافة الإجراءات.

شروط استرداد مبلغ الرسوم الإدارية

أعلن مصرف الراجحي إمكانية استرداد المبلغ المالي الخاص بالرسوم الإدارية بعد تحقيق الشروط التالية:

وجود بطاقة ائتمانيه سارية لدي مصرف الراجحي.

البطاقة نشطة ومفعلة قبل يوم 30/9/2021.

لا يوجد عليها مديونيات ومسجل علي الأنظمة أن العميل منتظم في السداد.

كما أعلن مصرف الراجحي أنه يمكن الحصول علي التمويل الشخصي وطني (1) من خلال التوجه إلي أحد فروع مصرف الراجحي الموجودة بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية أو التكرم بالاتصال علي الرقم التليفوني (8001241222) وسيقوم أحد موظفي خدمة العملاء بالرد علي جميع الاستفسارات, كما أنه يمكن القيام بالتقديم من خلال تطبيق الراجحي.