المخابرات تعلن توقيف 4 إرهابيين فارين في السودان

كشف مصدر في المخابرات السودانية لـ"دوت الخليج"، الأربعاء، أن الجهاز تمكن من توقيف 4 إرهابيين، فروا الثلاثاء بعد عملية مداهمة لخلية في منطقة "جبرة" جنوبي العاصمة.

وسقط 5 من عناصر المخابرات بينهم ضابطان قتلى خلال العملية، كما تم توقيف 11 شخصا، كلهم أجانب.

ولفت المصدر إلى أن الأربعة الذين فروا من الموقع، قتلوا لاحقا سائق حافلة استقلوها للهروب تحت التهديد، مشيرا إلى أن متابعة هذه الخلية وفحص المعلومات بشأنها تمت بتنسيق مع أجهزة مخابرات أخرى.

ورجح مصدر أمني أن تكون للمجموعة الإرهابية امتدادات في عدد من أحياء ومناطق العاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى.

وفي يونيو الماضي، أشارت تقارير إلى أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 9 إرهابيين، بينهم 4 سودانيين و5 من جنسيات عربية أخرى كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في عدد من البلدان العربية بالتنسيق مع تنظيم "القاعدة".

وتزايدت خلال الفترة الأخيرة المخاوف من استغلال الجماعات الإرهابية حالة السيولة الأمنية الحالية في السودان، لعودة عدد من الخلايا النائمة التي تشكلت نواتها في تسعينيات القرن الماضي، عندما فتح نظام المخلوع عمر البشير أراضي البلاد لشخصيات إرهابية من عدد من البلدان العربية من بينهم أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة.