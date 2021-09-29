قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 8 فلسطينيين فى القدس ورام الله والخليل

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت أيوب الخضور، بعد أن داهمت منزله فى بلدة بدو شمال غرب القدس كما اعتقلت 4 آخرين من أحياء متفرقة فى القدس وهم عبد السلام الهدرة، ومحمد دواد أبو الهوى من بلدة الطور، ومحمد سعيدة، وعز الدين طوطح من بيت حنينا، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، الطبيب عبد الغنى الخضور من بلدة بيت سيرا غرب مدينة رام الله، وهو شقيق المعتقل أيوب الخضور.

وشهدت أحياء وبلدات القدس المحتلة الليلة الماضية، وحتى فجر اليوم، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى. واحتشد عشرات المستوطنين فى شارع الواد بالقدس القديمة، وأطلقوا أغانى صاخبة عبر مكبرات الصوت وتراقصوا وسط تواجد مكثف للاحتلال وإغلاق لبعض الطرقات.

وعمدت قوات الاحتلال إلى إطلاق قنابل الغاز والصوت بكثافة باتجاه الشبان والمنازل، فيما عملت على مطاردة وملاحقة الشبان فى الشوارع وداخل الأحياء السكنية فى محاولة منها لاعتقالهم.

وفى الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين رامى خالد العويوى (25 عاما)، ومحمد على القواسمى (27 عاما) بعد أن داهمت منزليهما فى المدينة، وفتشتهما.